عاجل.. أمير قطر يبارك لأحمد الشرع بتوليه قيادة الدولة السورية الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - بارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد للرئيس السوري أحمد الشرع بتوليه قيادة الدولة السورية الجديدة.

وفي وقت سابق، قالت مراسلة RT إنه تم تنصيب أحمد الشرع رئيسا انتقاليا للجمهورية العربية السورية بشكل رسمي.

هذا، وأعلنت الرئاسة السورية أن قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع سيلتقي الخميس بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي من الجانب القطري عن الزيارة وتفاصيلها إلا أنه في حال إتمامها فإن الأمير تميم سيكون أول زعيم عربي يزور دمشق بعد الإطاحة بنظام الأسد.

جدير بالذكر أنه في 16 يناير 2025 كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال زيارته لدمشق، عن تلقي أمير البلاد تميم بن حمد دعوة لزيارة سوريا، مشيرا إلى أنها ستكون "في المستقبل القريب" دون أن يحدد موعدا لذلك.

إلى ذلك، ألقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع "خطاب النصر" بعد اجتماعه مع قادة الفصائل العسكرية بدمشق، وسط حضور موسع من الفصائل وقوى الثورة السورية.

وقال الشرع خلال "خطاب النصر": "قبل بضعة أشهر تهيأت لي دمشق كالأم المتفانية ترمق أبناءها بعين المستغيث المعاتب وهي تشكو الجراح والذل والهوان تنزف دما وتكابر على الألم وتكاد تهوي وهي تقول أدركوا أمتكم!!".