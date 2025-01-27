العالم اليوم - مخطوطة تكشف عن "زعيم المريخ".. هل تنبأ براون بمستقبل ماسك؟

انتم الان تتابعون خبر مخطوطة تكشف عن "زعيم المريخ".. هل تنبأ براون بمستقبل ماسك؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 05:18 مساءً - ظهرت مخطوطة تعود إلى عام 1953 للعالم الألماني-الأمريكي فيرنر فون براون، تتضمن تفاصيل حول "مشروع المريخ" الذي يذكر أن زعيم كوكب المريخ سيُدعى "إلون".

وقد أثار هذا الاكتشاف ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شاركه إيلون ماسك، الملياردير المعروف بطموحاته في استكشاف المريخ، عبر حسابه على تويتر.

المخطوطة التي كتبها فون براون، والتي تعد جزءًا من مشروعه لتخطيط مستعمرات بشرية على المريخ، تتحدث عن حكومة مريخية يقودها شخص يُسمى "إلون"، يتم انتخابه لفترة خمس سنوات، ويترأس حكومة مكونة من مجلس وزراء ويعمل مع مجلسين برلمانيين.

ماسك، الذي تفاعل مع هذا الاكتشاف، نشر على تويتر قائلاً: "كيف يمكن أن يكون هذا حقيقيًا؟"، مما أثار موجة من التفاعلات على الإنترنت.

وسرعان ما انتشرت التعليقات والتكهنات، حيث طرح البعض أفكارًا فكاهية مثل "ربما أنت مسافر عبر الزمن"، بينما أشار آخرون إلى معاني اسم "إلون" في العبرية، الذي يعني "شجرة البلوط" ويرمز إلى القوة والطول العمر، وربطوه بأساطير سلتية تتعلق بكوكب المريخ.

يُذكر أن فيرنر فون براون كان مهندسًا فضائيًا بارزًا، حيث ساهم في تطوير صواريخ "ساتورن 5" التي مهدت الطريق لرحلة الإنسان إلى القمر.

بعد الحرب العالمية الثانية، انتقل إلى الولايات المتحدة عبر عملية "ورقة القلم"، حيث عمل مع وكالة ناسا على مشاريع فضائية طموحة.

على الرغم من أن ماسك لم يوضح تعليقاته بشكل مفصل حول المخطوطة، فإن رد فعله كان كافيًا لإشعال نقاشات حول تأثير هذا التزامن بين اسمه وطموحاته الفضائية.