العالم اليوم - "دي بي ورلد" تدعم اعتماد حلول الدفع عبر "العملات المستقرة"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 يناير 2025 09:25 مساءً - أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، تعاونها مع المؤسسات المالية العالمية ومزوّدي خدمات التكنولوجيا لمعالجة التحدّيات التي تواجهها التجارة العالمية على المدى البعيد، والتي تشمل ضعف الكفاءة في أنظمة الدفع عبر الحدود.

وصممت المجموعة مبادرة تهدف إلى تسهيل وتسريع إنجاز التعاملات التجارية الدولية، وتمكين الشركات في الاقتصادات الناشئة من الازدهار ومواكبة التطورّات في عالمٍ يزداد ترابطه على نحو متزايد، وذلك من خلال تعاون المجموعة مع شركات في سنغافورة والهند ودولة الإمارات، وغيرها من الأسواق الرئيسية، لتقديم حلول دفع فورية وشفافة عبر الحدود، مدعومة بما يُعرف حالياً بـ "العملات المستقرة".

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": من خلال تقديم حلول الدفع المعتمدة على العملات المستقرة، لا نسعى إلى سد ثغرة حرجة في منظومة التجارة فحسب، بل نؤكد أيضًا التزامنا بالابتكار والريادة في المشهد التجاري العالمي. وأضاف أن هذه المبادرة تتماشى مع رسالة موانئ دبي العالمية الأوسع نطاقًا والمتمثلة في تعزيز حركة التدفق التجاري والتنمية الاقتصادية في المناطق الأكثر حاجةً لمثل هذه المبادرات.