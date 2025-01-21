العالم اليوم - بالفيديو.. جرحى إثر عملية طعن في تل أبيب

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. جرحى إثر عملية طعن في تل أبيب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 10:23 مساءً - أصيب 4 أشخاص بجروح، مساء الثلاثاء، إثر عملية طعن وقعت في تل أبيب بإسرائيل.

وكشف موقع "واللا" الإسرائيلي أن الإصابات تتراوح ما بين طفيفة ومتوسطة، مشيرا إلى توجه الشرطة إلى مكان الحادث.

وأوضح الموقع أن شخصا يحمل سلاحا توجه إلى منطقة (نحلات بنيامين) في تل أبيب وطعن 4 أشخاص قبل أن يتم قتله بعد ذلك.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مواطنة إسرائيلية قامت بقتل منفذ عملية الطعن بمسدسها الشخصي.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هناك اشتباها بوجود شخص آخر ساعد المهاجم في العملية.