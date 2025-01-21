العالم اليوم - بعد نهاية الولاية الرئاسية.. إلى أين اتجه بايدن وهاريس؟

انتم الان تتابعون خبر بعد نهاية الولاية الرئاسية.. إلى أين اتجه بايدن وهاريس؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 01:27 مساءً - أفادت شبكة إن بي سي، الإثنين، بأن الرئيس السابق للولايات المتحدة جو بايدن، ذهب للاسترخاء في ولاية كاليفورنيا بعد انتهاء ولايته الرئاسية.

وأوضحت أن بايدن هبط في مطار فاندنبرغ بدلا من سانتا باربرا الذي توجه إليه بعض الأشخاص الراغبين في اللحاق بطائرته.

وقالت ليندا بوزيلي من سانتا باربرا: "قرأت أنه قادم إلى سانتا ينز في الأخبار. أنه أمر رائع. أن تذهب للاسترخاء مع النبيذ وأشعة الشمس وجمال كاليفورنيا".

وفيما يتعلق بنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، فيبدو أنها هبطت في بوربانك، في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

ولدى كامالا منزل في منطقة برينتوود، وقد تتطوع في مطبخ وورلد سنترال لمساعدة الناجين من الحرائق الأخيرة.

من جانبها، ذكرت صحيفة بوليتيكو أن بايدن وزوجته سيقيمان في عقار مملوك للميلياردير والصديق جوي كياني، وهو عقار معروف باسم كياني برسيرف وقد أقام فيه خلال زيارته السابقة للولاية في شهر أغسطس.