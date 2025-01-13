العالم اليوم - سوليفان: اتفاق غزة وصل لنقطة مفصلية وبايدن سيتحدث مع السيسي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 08:24 مساءً - أشار البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إلى احتمال التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة "خلال الأسبوع الحالي".
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان: "نحن عند نقطة مفصلية في مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن بغزة".
وأكد سوليفان أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتحدث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
وفي وقت سابق من الاثنين، قال سوليفان، إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة هذا الأسبوع.
ونقلت بلومبيرغ عن المسؤول الأميركي قوله: "نحاول أن تكون لدينا جبهة موحدة ورسالة منسقة مع فريق ترامب بشأن قضية غزة".
ومن جانبه، قال مسؤول في حركة حماس، إن المحادثات بشأن قضايا رئيسية تتعلق باتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حققت تقدما.
ونقلت رويترز عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: "المفاوضات حققت تقدما في قضايا رئيسية ونعمل لاستكمال ما تبقى".
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