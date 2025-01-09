العالم اليوم - زلزالان جديدان يضربان منطقتين في إثيوبيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 يناير 2025 07:27 صباحاً - ضرب زلزالان مناطق في إثيوبيا في وقت متقارب ليل الأربعاء/الخميس.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقع الزلزال الأول بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر على بعد 23 كيلومترا شمال أواش، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

بعدها بنحو 10 دقائق، وقع زلزال خر بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر بالقرب من مدينة متاهارا، على عمق مماثل قدره 10 كيلومترات.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وكانت إثيوبيا تعرضت فجر أمس الأربعاء لزلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر.

ووقع الزلزال في على بعد 25 كيلومترا شمال شرق مدينة أواش في إثيوبيا، صباح اليوم الأربعاء، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

يشار أن إثيوبيا تعرضت مؤخرا، خصوصا منذ بداية العام الجاري، لسلسلة هزات أرضية وزلازل، بلغ أقواها 5.8 درجة.