العالم اليوم - غالانت يستقيل من الكنيست الإسرائيلي.. ويكشف أسباب قراره

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 يناير 2025 01:23 صباحاً - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، الأربعاء، استقالته من الكنيست مع بقائه عضوا في حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي بيان بثته القنوات التلفزيونية الإسرائيلية، استعرض غالانت سنوات خدمته العسكرية والسياسية، مؤكدا دوره في إضعاف القدرات العسكرية لحركة حماس وحزب الله وإيران.

كما أعلن تحمله المسؤولية، بصفته وزير الدفاع السابق، عن الفترة التي سبقت هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 والحرب الحالية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأكد غالانت أنه لا يزال مؤمنا بمسار وقيم حزبه، لكنه انتقد بعض السياسات الأخيرة للحكومة، واصفا التعديلات القضائية بأنها "خطر واضح وفوري".

وشدد على ضرورة التجنيد الكامل والمتساوي لجميع الإسرائيليين، معتبرا تجنيد الحريديم "ضرورة عسكرية".

وربط غالانت إقالته من منصب وزير الدفاع في نوفمبر الماضي بموقفه من قضية التجنيد، مشيرا إلى أن خليفته، يسرائيل كاتس، ونتنياهو يعملان على إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو أمر قال إنه لا يمكنه أن يكون شريكا فيه.