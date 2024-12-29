وصول أول قافلة مساعدات إلى جنوب الخرطوم منذ بدء النزاع فـي السودان

القاهرة ـ أ ف ب: أفاد متطوعون بأن المدنيين في منطقة محاصرة جنوب العاصمة السودانية تلقوا أول شحنة مساعدات هذا الأسبوع منذ بدء النزاع قبل عشرين شهرًا.

وضمت القافلة 22 شاحنة تحمل أغذية من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة وشاحنة واحدة من منظمتَي أطباء بلا حدود وكير وخمس شاحنات محملة بالأدوية من وكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). وبحسب كل من المجموعة المحلية واليونيسف إن الإمدادات ستساعد في تلبية «الاحتياجات الصحية والغذائية العاجلة لنحو 200 ألف طفل وأسرة».

وجبل أولياء هو إحدى المناطق العديدة في السودان التي تواجه مجاعة جماعية بعد أن قطعت الأطراف المتحاربة طرق الوصول إليها. وقال ممثل اليونيسف في السودان شيلدون يت «انقطع الوصول إلى المنطقة بشكل أساسي بسبب ديناميات الصراع»، مضيفًا أن إيصال المساعدات استغرق ثلاثة أشهر من المحادثات.

وتابع لوكالة الصحافة الفرنسية «تم احتجاز الشاحنات أكثر من مرة، وكان السائقون مترددين بشكل مفهوم نظرا للمخاطر التي تنطوي عليها» العملية. ولم يتمكن الخبراء من إصدار إعلان رسمي عن المجاعة في الخرطوم بسبب العجز عن إيصال المساعدات.

وتتفشى المجاعة في خمس مناطق على الأقل في السودان، بحسب ما أفاد تقرير مدعوم من الأمم المتحدة هذا الأسبوع.