العالم اليوم - رواية إسرائيل عن اغتيال هنية.. أول تعليق من حماس

انتم الان تتابعون خبر رواية إسرائيل عن اغتيال هنية.. أول تعليق من حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - نفت حركة حماس، ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، قائلة إن الرواية الإسرائيلية مجرد "أكاذيب".

وذكرت الحركة في بيان الأحد، أن "ما ادعى الاحتلال أنها تفاصيل عملية اغتيال هنية، والذي قال إنها تمت بواسطة قنبلة مزروعة في غرفته داخل مقر الضيافة الإيراني الرسمي الذي تواجد به في طهران خلال زيارته الرسمية للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان جملة الأكاذيب".

وأكدت الحركة أن التحقيقات التي قامت بها عبر اللجنة المشتركة بين أجهزة الأمن الخاصة بها وأجهزة الأمن الإيرانية خلصت إلى أن عملية الاغتيال تمت بواسطة صاروخ موجه يزن 7 كيلو ونصف من المتفجرات، استهدف مباشرة الهاتف المحمول الخاص بهنية.

وذكرت أن "ما قاله الاحتلال هو مجرد محاولة يائسة لإبعاد الأنظار عن الجريمة المركبة التي تمت بانتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصاروخ استهدف أحد المقار الرسمية فيها".

وقالت القناة الإسرائيلية في تقرير، إن إسرائيل انتظرت حتى بعد تنصيب زشكيان لاغتيال هنية، وذلك لتجنب تعطيل مراسم التنصيب.

ووفق التقرير، فقد قتل هنية بواسطة قنبلة يتم التحكم بها عن بُعد وضعت في مقر إقامته أثناء زيارته لطهران لحضور حفل تنصيب بزشكيان.

وجاء في التقرير، أن خطة اغتيال هنية التي استغرق إعدادها شهورا، كانت على وشك الفشل في اللحظات الأخيرة، عندما تعطل مكيف الهواء في غرفة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في منتصف الليل.

وبعد تعطل المكيف، غادر هنية الغرفة لفترة طويلة، مما أثار مخاوف من أنه قد انتقل إلى غرفة أخرى ليمضي ما تبقى من الليل، بحسب التقرير الذي نشرت تفاصيله وسائل إعلام إسرائيلية ومنها موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وتمكن عمال صيانة من إصلاح المكيف في غرفة هنية، الأمر الذي جعله يعود إليها، وتتم عملية تفجير القنبلة حوالي الساعة 1:30 صباحا.

وأشار التقرير إلى أن استمرار تعطل المكيف في غرفة هنية كان سيحول دون مقتله، لأن القنبلة التي وضعت لاغتياله كانت صغيرة الحجم، وينبغي تواجده داخل الغرفة عند تفجيرها لضمان موته.