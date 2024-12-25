العالم اليوم - فيديو.. راكب يوثق لحظات "الرعب" قبل تحطم طائرة أذربيجان

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. راكب يوثق لحظات "الرعب" قبل تحطم طائرة أذربيجان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 08:20 مساءً - ساعات قليلة بعد حادث سقوط طائرة أذربيجان، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة للطائرة قبل تحطمها في كازاخستان.

وظهر في الفيديو أحد الركاب وهو يصور نفسه عن طريق "السلفي" ويردد "الله أكبر.. الله أكبر" وينطق الشهادتين، قبل أن يظهر بعض ركاب الطائرة الأخرين وهم في حالة من الرعب والذعر ويترقبون هبوط الطائرة بسلام.

وقد أسفر تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان عن مقتل 38 شخصا، وفق ما أعلن نائب رئيس الوزراء الكازاخستاني كانات بوزومباييف في تصريح لوسائل إعلام.

وقال بوزومباييف خلال اجتماع إن "الوضع ليس جيدا، 38 قتيلا".

وكانت الطائرة التي كانت 67 شخصا كانت متجهة من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية.

وكشفت تقارير نقلا عن شركة طيران أذربيجان (آزال)، أن "الطيور" وراء تحطم الطائرة الركاب التابعة لها.

تم التقاط اللحظات الأخيرة للطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية قبل تحطمها في كازاخستان بواسطة أحد الركاب على متن الطائرة.