العالم اليوم - جراء هجوم أوكراني.. توقف العمليات مؤقتا بمطار قازان الروسي

انتم الان تتابعون خبر جراء هجوم أوكراني.. توقف العمليات مؤقتا بمطار قازان الروسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 10:23 صباحاً - قالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا "روسافياتسيا"، عبر تطبيق تلغرام للمراسلة، اليوم السبت إن مطار قازان علق رحلات الوصول والمغادرة في أعقاب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المدينة.

وذكرت وكالات أنباء روسية رسمية أن الهجوم استهدف مجمعا سكنيا في قازان، التي تبعد نحو 800 كيلومتر شرقي موسكو.

وقالت وكالة تاس إنه تم تسجيل 8 ضربات بطائرات مسيرة، 6 منها على مبان سكنية.

وأعلنت سلطات مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، تعرض المدينة صباح يوم السبت لهجوم أوكراني بمسيرات استهدفت 3 أحياء في المدينة، ما أسفر عن اندلاع حرائق بعدّة مبان سكنية.

وأفادت المصادر الرسمية بأن الاعتداء استهدف أحياء سوفيتسكي، وكيروفسكي، وبريفولجسكي في المدينة.

ونقلت وكالات الأنباء عن السلطات المحلية القول إنه لم ترد بلاغات عن وقوع أي خسائر بشرية.

تدمير 19 مسيرة أوكرانية

من جهتها، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي، دمرت خلال الليل 19 طائرة أوكرانية دون طيار، فوق 4 مقاطعات في روسيا والبحر الأسود.

وأضاف البيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات أوكرانية دون طيار، على أهداف في أراضي روسيا، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي 19 طائرة أوكرانية مسيرة".

وأردف البيان: "تم إسقاط 9 منها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و5 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و3 فوق البحر الأسود وواحدة فوق كل من مقاطعات كورسك وكراسنودار".