العالم اليوم - استطلاع رأي يظهر موقف الألمان من إعادة السوريين إلى بلادهم

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 03:29 مساءً - بعد سقوط بشار الأسد في سوريا، أعرب غالبية الألمان في استطلاع للرأي عن عدم دعمهم لأي تعجل في إعادة مئات الآلاف من المهاجرين السوريين إلى بلادهم.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف"، أن 64 في المئة من الألمان يريدون التمهل في إصدار قرارات الإعادة حتى تسود في سوريا ظروف مستقرة وسلمية.

وبعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية، استولى تحالف بقيادة هيئة تحرير الشام في سوريا على السلطة قبل أسبوعين تقريبا. وفر الأسد إلى روسيا.

ووفقا للاستطلاع، فإن 27 في المئة فقط من الألمان يتوقعون أن تكون في سوريا الآن ظروف مستقرة وسلمية، بينما لا يعتقد ذلك 63 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع.

ولا يعتقد سوى 6 في المئة فقط أن جميع اللاجئين السوريين الذين قدموا إلى ألمانيا يجب أن يعودوا في أسرع وقت ممكن إلى موطنهم. ويرى 27 في المئة فقط أن أولئك الذين ليس لديهم وظيفة هنا هم من يجب عليهم المغادرة.

ووفقا لوزارة الداخلية الألمانية، يوجد حاليا حوالي 975 ألف سوري في ألمانيا. وجاءت الأغلبية في السنوات التي تلت عام 2015 نتيجة للحرب الأهلية السورية.

تجدر الإشارة إلى أن معدل توظيف اللاجئين السوريين في ألمانيا يبلغ حاليا حوالي 40 في المئة. وقرر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين مؤخرا عدم البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في الوقت الحالي بسبب التطورات المتسارعة في البلاد.