العالم اليوم - السويد تعلن تعليق مساعداتها للأونروا

انتم الان تتابعون خبر السويد تعلن تعليق مساعداتها للأونروا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 03:29 مساءً - أعلنت الحكومة السويدية، الجمعة، أنها بصدد تعليق مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وأنها ترغب بدلا من ذلك في دعم سكان غزة بسبل أخرى.

وأفاد بيان صدر اليوم بأن ستوكهولم في نفس الوقت ستضاعف دعمها المستهدف من أجل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والمنطقة إلى 800 مليون كرونه سويدية (70 مليون دولار) لعام 2025.

ومن المقرر أن يتم منح الأموال إلى منظمات أممية أخرى مثل برنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

ولفتت قناة "تي في 4" إلى أن أحد أسباب هذه الخطوة هو قرار إسرائيل بحظر عمل منظمة الأونروا في المناطق الإسرائيلية، وهي الخطوة التي انتقدتها السويد.

ومن المقرر أن يدخل القرار الإسرائيلي حيز التنفيذ في نهاية يناير، وسيجعل الوصول إلى السكان المدنيين في قطاع غزة المحاصر أمرا أكثر صعوبة، حسبما نقلت القناة عن بنيامين دوسا وزير التعاون الدولي والتنمية السويدي.

ووفقا للحكومة، كانت السويد إحدى أكبر مانحي وكالة الأونروا لسنوات عديدة.

وحصلت المنظمة على إجمالي 451 مليون كرونه من الدولة التابعة للاتحاد الأوروبي العام الجاري.