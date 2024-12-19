العالم اليوم - بيانات الفيدرالي بشأن الفائدة تهبط بأسواق منطقة الخليج

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى احتمال إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وباستثناء الكويت، خفضت جميع البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي أسعار الفائدة الرئيسية أمس الأربعاء عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار ربع نقطة مئوية.

وجاء خفض أسعار الفائدة الأميركية كما كان متوقعا، لكن إشارات رئيس البنك المركزي جيروم باول الصريحة إلى الحاجة للحذر من الآن فصاعدا زجت بالأسواق في حالة من الاضطراب.

تحركات الأسعار

تراجع المؤشر القياسي السعودي بنسبة 0.6 بالمئة مع تسجيل خسائر في معظم القطاعات. وانخفض سهم مصرف الراجحي 1.6 بالمئة وسهم شركة المراعي 2.1 بالمئة.

وقالت شركة المراعي، أكبر شركة لمنتجات الألبان في السعودية، إن مجلس إدارتها وافق على توزيع أرباح نقدية للعام بأكمله بواقع ريال واحد للسهم.

وقفز سهم مجموعة صافولا 10 بالمئة ليسجل أعلى مستوى في أكثر من تسع سنوات.

وقالت صافولا، أكبر شركة في المملكة لإنتاج الأغذية، إن المساهمين المؤهلين سيحصلون على أسهم شركة المراعي في 19 ديسمبر بعد أن وافق مساهموها يوم الأحد على اقتراح من مجلس الإدارة لخفض رأس المال وتعويض المساهمين من خلال دفع مبلغ 8.34 مليار ريال على شكل أسهم في شركة المراعي.

ومن بين الرابحين الآخرين ارتفع سهم أرامكو السعودية 1.9 بالمئة.

وهبط المؤشر القياسي في أبوظبي 0.2 بالمئة، وصعد المؤشر القياسي في دبي 0.2 بدعم من مكاسب في معظم القطاعات.

وصعدت بورصة سلطنة عمان 0.9 بالمئة مسجلة 4509 نقاط.

وأغلقت بورصة الكويت على انخفاض 0.04 بالمئة عند 7800 نقطة، وهبطت بورصة البحرين 0.2 بالمئة إلى 2001 نقاط.

وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1 بالمئة بعد جلستين متتاليتين من الخسائر، وصعد سهم البنك التجاري الدولي 1.1 بالمئة وسهم أبو قير للأسمدة 3.1 بالمئة.