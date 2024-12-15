العالم اليوم - بعد هزيمة الأهلي.. الشناوي يثير الجدل بـ"ببعض الكلمات"

انتم الان تتابعون خبر بعد هزيمة الأهلي.. الشناوي يثير الجدل بـ"ببعض الكلمات" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 07:23 صباحاً - أثار محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي المصري الجدل ببعض الكلمات بعد مشادة كلامية مع جمهور "المارد الأحمر" عقب مباراتهم أمام باتشوكا المكسيكي.

وانتصر باتشوكا على الأهلي، في ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة، بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي وتوج بلقب كأس التحدي وتأهل لنهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

وقال الشناوي، في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ردا على هجوم جماهير الأهلي: "أنا همشي.. برافو عليكم.. جمهور مية مية".

وجاء رد الشناوي بعد مطالبة جماهير الأهلي عددًا من اللاعبين بالرحيل ومغادرة النادي، وعلى رأسهم محمود عبد المنعم كهربا. وحاول محمد الشناوي تهدئة الجماهير، لكنه نال أيضًا بعضًا من الهجوم عليه، ثم قال: "أنا كمان ماشي".

ولا تُعد هذه هي الأزمة الأولى لمحمد الشناوي مع جماهير الأهلي، إذ أثار الجدل مع الجماهير حين طلب من اللاعبين عدم الاحتفال مع الجماهير بالدرع رقم 44 من الدوري بعد مباراة سموحة.

وسبق ودخل الشناوي في أزمة مع رابطة النقاط الرياضيين بمصر بسبب تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة الترجي التونسي بدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حين أشار إلى أن الصحف المصرية هي من تصنع المشاكل.

وأصدر حينها المكتب التنفيذي لرابطة النقاط الرياضيين بياناً طالب خلاله باعتذار الشناوي.