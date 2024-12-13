العالم اليوم - مواجهات "نارية" في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

انتم الان تتابعون خبر مواجهات "نارية" في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:38 مساءً - ستجدد إنجلترا مواجهتها مع صربيا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد سحب القرعة في زوريخ بسويسرا يوم الجمعة، وتضم المجموعة أيضا ألبانيا مما ينذر بمواجهة مشحونة سياسيا بين الدولتين الواقعتين في منطقة البلقان.

ولم تتضح بالكامل معالم ثماني مجموعات، والتي ستضم إما الفائز أو الخاسر في مواجهات دور الثمانية من دوري الأمم الأوروبية التي ستقام في مارس 2025.

وتلعب إسبانيا ضد هولندا في دور الثمانية بدوري الأمم، وسينضم الفائز منهما إلى تركيا وجورجيا وبلغاريا في المجموعة الخامسة، بينما يلعب الخاسر في المجموعة السابعة إلى جوار بولندا وفنلندا وليتوانيا ومالطا.

ويشارك منتخب فرنسا وصيف بطل كأس العالم 2022 أيضا في دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية وسيواجه كرواتيا، وإذا فاز فسيلع بفي المجموعة الرابعة بجوار أوكرانيا وأيسلندا وأذربيجان.

وإنجلترا، تحت قيادة مدربها الجديد توماس توخيل الذي يبدأ مهتمته مطلع العام المقبل، أحد أربعة منتخبات فقط بين الأفضل في أوروبا عرفت مصيرها إذ ستواجه صربيا وألبانيا ولاتفيا وأندورا في المجموعة 11.

وقال توخيل للصحفيين "انطباعي الأول إنها مجموعة صعبة. صربيا وألبانيا بالنسبة لي تشتهران دائما باللاعبين الجيدين فرديا والأجواء الحماسية والجماهيرية الكبيرة. ستلتقي إنجلترا لأول مرة مع لاتفيا لذلك فهي تجربة جديدة لنا جميعا، بالطبع نحن مرشحون للفوز على أندورا لكن علينا إثبات ذلك".

وتغلبت إنجلترا 1-صفر على صربيا في بطولة أوروبا هذا العام في المباراة الافتتاحية بدور المجموعات، قبل أن تصل للنهائي الذي خسرته 2-1 أمام إسبانيا.

وتضم المجموعة صراعا محتملا، إذ تلتقي صربيا مع ألبانيا مرتين، بعدما طفت أزمة الدولتين الواقعتين بمنطقة البلقان على السطح خلال بطولة أوروبا 2024.

ولأسباب سياسية، لم توضع أوكرانيا مع بيلاروسيا في نفس المجموعة، وهو ما حدث أيضا مع جبل طارق وإسبانيا.

وأبعدت كوسوفو عن صربيا والبوسنة، لكن لم يفرض أي قيد على مواجهة صربيا وألبانيا.

ولا تزال صربيا لا تعترف باستقلال كوسوفو التي تقطنها أغلبية عرقية ألبانية بعد واحدة من أكثر الصراعات دموية في البلقان في تسعينات القرن العشرين بعد انهيار يوغوسلافيا.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتنطلق يوم 11 يونيو ويقام النهائي يوم 19 يوليو، وهي أول كأس عالم تقام بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

وستحصل أوروبا على 16 مقعدا في بطولة 2026 مقابل 13 مقعدا في كأس العالم الأخيرة ويتأهل المتصدر من 12 مجموعة في التصفيات مباشرة إلى النهائيات.

ويتأهل وصيف بطل كل مجموعة إلى مرحلة الملحق إلى جانب أفضل أربعة فرق تصدرت مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ولم تحتل المركز الأول أو الثاني في مرحلة المجموعات بالتصفيات.

وفيما يلي مجموعات التصفيات:

المجموعة الأولى: الفائز من مباراة ألمانيا وإيطاليا في دورالثمانية بدوري الأمم - سلوفاكيا - أيرلندا الشمالية - لوكسمبورغ.

المجموعة الثانية: سويسرا - السويد - سلوفينيا - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: الخاسر من مواجهة البرتغال والدنمارك في دور الثمانية بدوري الأمم - اليونان - اسكتلندا - بيلاروسيا.

المجموعة الرابعة: الفائز من مواجهة فرنسا وكرواتيا في دور الثمانية بدوري الأمم - أوكرانيا - أيسلندا - أذربيجان.

المجموعة الخامسة: الفائز من مواجهة إسبانيا وهولندا في دور الثمانية بدوري الأمم - تركيا - جورجيا - بلغاريا.

المجموعة السادسة: الفائز في مواجهة البرتغال والدنمارك - المجر- أيرلندا - أرمينيا.

المجموعة السابعة: الخاسر من مواجهة إسبانيا وهولندا في دور الثمانية بدوري الأمم - بولندا - فنلندا - ليتوانيا - مالطا.

المجموعة الثامنة: النمسا - رومانيا - البوسنة - قبرص – سان مارينو.

المجموعة التاسعة: الخاسر من مواجهة ألمانيا وإيطاليا في دور الثمانية بدوري الأمم - النرويج - إسرائيل - إستونيا - مولدوفا.

المجموعة العاشرة: بلجيكا - ويلز - مقدونيا الشمالية -كازاخستان - ليختنشتاين.

المجموعة 11: إنجلترا - صربيا - ألبانيا - لاتفيا - أندورا.

المجموعة 12: الخاسر من مواجهة فرنسا وكرواتيا في دور الثمانية بدوري الأمم - التشيك - الجبل الأسود - جزر الفارو - جبل طارق.

وتبدأ التصفيات، التي تقام بنظام الذهاب والإياب، في مارس من العام المقبل وتستمر حتى نوفمبر.