العالم اليوم - فيديو.. رسالة من الجولاني للسوريين: انزلوا إلى الميادين

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. رسالة من الجولاني للسوريين: انزلوا إلى الميادين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:31 صباحاً - دعا قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، الشعب السوري للنزول إلى الميادين للاحتفال بما وصفه بـ"انتصار الثورة المباركة" وسقوط النظام السوري.

وأكد في كلمة بثت عبر منصات الهيئة، على "أهمية التعبير عن الفرح من دون استخدام السلاح أو ترويع المدنيين".

وقال الجولاني: "أود أن أبارك للشعب السوري العظيم انتصار الثورة المباركة، وأدعوهم للنزول إلى الميادين للتعبير عن فرحتهم بذلك من دون إطلاق الرصاص وترويع الناس".

كما شدد الجولاني على "أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب التعاون والعمل لبناء سوريا جديدة".

وأضاف: "بعد ذلك لنتجه إلى بناء هذا البلد، وكما قلناها منذ البداية، منصورة بعون الله".

وتأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه سوريا تطورات كبيرة على الصعيد السياسي والعسكري، مما يفتح المجال لتساؤلات حول ملامح المرحلة الانتقالية ومستقبل البلاد.

وكانت هيئة تحرير الشام قادت فصائل مسلحة خلال الأسابيع الأخيرة في حملة مباغتة، وحققت تقدما كبيرا بالمدن السورية في ظل انسحاب الجيش.

ومع وصول الفصائل إلى دمشق مطلع الأسبوع، غادر بشار الأسد البلاد إلى موسكو.