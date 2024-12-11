ألمانيا تدعو تركيا وإسرائيل لـ”عدم تقويض” انتقال السلطة بسوريا



حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأربعاء، تركيا وإسرائيل إلى عدم تهديد الانتقال السلمي للسلطة في سوريا بعد سقوط الرئيس ، بحسب "فرانس برس".

وقالت بيربوك: "إذا أردنا سوريا مسالمة، فيجب ألا تكون سلامة أراضي البلاد موضع تهديد، ويجب ألا تهدد الدول المجاورة مثل تركيا وإسرائيل اللتين تثبّتان مصالحهما الأمنية، هذا المسار (السياسي) من خلال أفعالهما".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة ، إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، أوقف جميع طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين سوريين حتى إشعار آخر بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

ويعيش ما يربو على 800 ألف شخص من حاملي الجنسية السورية في ألمانيا، وجاء أغلبهم كلاجئين بعد قرار المستشارة السابقة أنجيلا ميركل في عام 2015 السماح لأكثر من مليون طالب لجوء بدخول ألمانيا.