البيت الأبيض: نراقب الوضع في سوريا ونعزز اتصالاتنا مع المعارضة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:38 مساءً - أكد البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في سوريا، مشيرًا إلى أن الرئيس جو بايدن على اطلاع دائم بما يجري.

وأضاف بيان البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لديها القدرة على التواصل مع جماعات المعارضة السورية وستقوم بتفعيل هذه القنوات لتعزيز التعاون.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا "ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية"، مؤكدًا دعم بلاده الكامل لانتقال سياسي يقوده السوريون أنفسهم.

تأتي هذه التصريحات في إطار التزام واشنطن بالمساهمة في إيجاد حل سياسي مستدام للأزمة السورية.

فيما أدلى وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بتصريحات لافتة حول السياسة الإسرائيلية في المنطقة، قائلًا إن "من يظن أننا سنعود للسلبية الشاملة عليه أن ينظر إلى سوريا ويرى ما فعلناه هناك في الأيام الماضية".

جاءت هذه التصريحات في سياق مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، حيث أكد الوزير أن إسرائيل تتبنى سياسة حازمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

كما أشار سموتريتش إلى أن عودة دونالد ترامب المحتملة إلى الرئاسة في الولايات المتحدة تشكل فرصة لإسرائيل لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية في المرحلة المقبلة، مشيدًا بالعلاقة القوية التي تجمع بين إسرائيل والإدارة الجمهورية السابقة.