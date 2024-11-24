نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بالإخلاء لسكان عدد كبير من مباني الضاحية الجنوبية لبيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، إنذارا بالإخلاء لسكان عدد كبير من مباني الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في مبان محددة في مناطق الحدث وحارة حريك والحدث والغبيري وبرج البراجنة.

وطلب إخلاء المباني المحددة وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.