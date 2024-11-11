إعلام عبرى: قراصنة يخترقون هواتف قيادات إسرائيلية وينشرون صورا فاضحة لهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لعدد من المسئولين الإسرائيليين في وزارة الدفاع، وعلى رأسهم وزير الدفاع الأسبق، بيني جانتس، وقالوا عنها إنها بعد أن تم اختراق هواتفهم، ونشر هاكر صورا فاضحة للوزير الإسرائيلي، بيني جانتس، في أحد فنادق الإسرائيلية.

بدورها قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الاثنين إن "قراصنة يُعتقد أنهم تابعون للمخابرات الإيرانية كشفوا البيانات الشخصية لمسؤول عسكري كبير وعالم نووي عمل في مركز سوريك للأبحاث النووية".

وأضافت الصحيفة أن القراصنة نشروا صورا "التُقطت في سوريك، إلى جانب لقطات شاشة تكشف عن الأسماء المفترضة لعلماء نوويين آخرين مشاركين في مشروع مسرع الجسيمات في المنشأة".

ومن دون تحديد أسماء، ذكرت الصحيفة أن هؤلاء القراصنة زعموا أنهم اخترقوا الحساب الشخصي لمدير عام سابق لوزارة الدفاع، ونشروا صورا ووثائق خاصة، كما سربوا بيانات شخصية تخص سفيرا إسرائيليا حاليا وملحقا عسكريا سابقا في الولايات المتحدة، فضلا عن معلومات عن أفراد عائلات مسؤولين إسرائيليين كبار.