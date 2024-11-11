فاتورة الحرب الإسرائيلية تتجاوز 106 مليارات شيكل.. خسائر بشرية واقتصادية ضخمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:34 مساءً - تتكبد إسرائيل خسائر اقتصادية وبشرية كبيرة في حربها ضد حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان، التي تُعد أطول حروبها على الإطلاق، ما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي الإسرائيلي وارتفاع أعداد القتلى والجرحى في صفوف الاحتلال.

وذكرت وزارة المالية الإسرائيلية أنّ الاحتلال الإسرائيلي تكبد خسائر فادحة؛ بسبب الحرب ضد حماس في غزة وحزب الله في لبنان، منذ أكتوبر 2022 فقد تجاوزت خسائر الحرب نحو 106 مليارات شيكل، أي ما يعادل 28.4 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة رويترز».

الاحتلال يتكبد خسائر ضخمة

وأشارت الوزارة إلى أن عجز الميزانية الإسرائيلية في شهر أكتوبر 2022، وصل إلى 11.2 مليار شيكل، وانخفض العجز خلال العام حتى أكتوبر إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 8.5% سبتمبر الماضي.

وأفادت الوزارة أن العجز سيتجاوز 6.6% في عام 2024، رغم انخفاضه في الأشهر الأخيرة.

وخفض بنك جي بي مورجان» توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل، فبحسب توقعات البنك، سيتباطأ نمو الاقتصاد الإسرائيلي في 2024 إلى 0.5% بدلاً من 1%، بينما تم تخفيض توقعات النمو لعام 2025 إلى 3.3% بدلًا من 3.7%.

وأعلن البنك عن تخفيض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الاحتلال الإسرائيلي بسبب الوضع الأمني المتوتر في الشمال، وتم تعديل توقعات النمو للربع الثالث من العام وتم تخفيض توقعات النمو للربع الرابع إلى 2% من 2.5%.

خسائر بشرية للاحتلال الإسرائيلي

وعن الخسائر البشرية التى تعلنها الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم المباغت الذي شنته حماس علي إسرائيل تسبب في مقتل 1206 أشخاص معظمهم مدنيين واحتجاز 250 رهينة، وتشمل حصيلة القتلى، التي تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية، ضحايا هجمات حماس، من بينهم المحتجزين الذين قتلوا أو لقوا حتفهم في أثناء احتجازهم في قطاع غزة.

وذكرت بيانات موقع جيش الاحتلال أن عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 بلغ 780 جنديًا، منهم 368 قتلوا في المعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر داخل قطاع غزة، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5 آلاف و250 عسكريًا إسرائيليًا.