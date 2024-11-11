العالم اليوم - تضرر سد في شرق أوكرانيا.. ومخاوف من حدوث فيضان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:27 مساءً - أدت ضربة روسية إلى تضرر سد في شرق أوكرانيا، مما تسبب في ارتفاع كبير في منسوب مياه أحد الأنهار وشكل تهديدا بحدوث فيضان في الأراضي المجاورة، وفق ما أعلن مسؤول محلي، الإثنين.

وقال حاكم المنطقة عبر تلغرام: "ألحق الروس أضرارا بسد خزان كوراخوف".

وأضاف حاكم المنطقة أن "هذا الهجوم قد يهدد سكان المناطق الواقعة على نهر فوفشا في منطقتي دونيتسك ودنيبر وبتروفسك".

وأكد أن منسوب المياه في هذا النهر الواقع قرب قرية فيليكا نوفوسيلكا "ارتفع بمقدار 1,2 متر، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي فيضان حتى الآن".

ويقع هذا الخزان قرب بلدة كوراخوف بجوار منطقة اقتربت منها القوات الروسية قادمة من الشرق في الأسابيع الأخيرة.

في يونيو 2023، دُمر سد قديم ضخم في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا جزئيا، مما أدى إلى تدفق المياه نحو مجرى نهر دنيبرو وغمر عشرات القرى الواقعة على ضفافه.

وتتهم أوكرانيا روسيا بتفجير السد من أجل إحباط هجومها المضاد في الصيف التالي والذي كان مصيره الفشل.

أما موسكو فتحمّل كييف المسؤولية عن تضرر السد.

وقضى عشرات الأشخاص في الفيضان الذي أعقب تدمير السد الذي تسبب أيضا في أضرار بيئية ضخمة في جنوب أوكرانيا.