مقتل وإصابة 25 جنديا وضابطا من جيش الاحتلال الإسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:32 مساءً - تكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة على جبهتي قطاع غزة وجنوب لبنان، خلال المواجهات الدائرة اليوم الإثنين حيث قتل وأصيب 25 ضابطا وجنديا.

وأفادت فضائية العربية نقلا عن مصادر لم تسمها، بأن 4 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلوا في المعارك بقطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة 11 آخرين.

وفي نفس السياق، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط في معارك شمال غزة.

وأشارت مصادر "العربية" إلى أن المعارك في جنوب لبنان مع حزب الله، أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 7 في معارك.

وفي سياق آخر، كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، يوم الاثنين بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاني جراء الانخفاض الكبير في معدل جضور جنود الاحتياط للخدمة في الأسابيع الأخيرة مقارنة ببداية الحرب.

وقالت الصحيفة العبرية إنه في بداية الحرب، أفادت قوات الاحتلال الإسرائيلية، بأن أكثر من 100 في المائة من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للخدمة قد حضروا - ما يقرب من 300.000 جندي احتياطي في المجموع، مما يمثل أكبر استدعاء على الإطلاق للاحتياطيين في تاريخ إسرائيل.

وفي بعض الوحدات، وصل معدل الإقبال إلى 150%، مع ظهور العديد من جنود الاحتياط للخدمة على الرغم من عدم تلقي أوامر رسمية.