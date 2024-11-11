نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي لمنزل وسط غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT باستشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال المراسل، قتل شخصين اثنين وأصيب آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب برج الأندلس بحي الكرامة شمال غربي مدينة غزة، مشيرا إلى وصول عددا من الإصابات لعيادة الشيخ رضوان في المدينة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي منزلا في محيط دوار أبو صرار غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

من جهته قال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه: إن المياه تصل إلى 40% فقط من إجمالي مساحة المدينة والنازحون يعانون من أجل الحصول على المياه.

وأضاف أن الكميات التي تصل للمواطنين محدودة جدا ولا تلبي كافة الاحتياجات اليومية.

وأوضح أن ما يزيد عن 75% من آبار المياه في المدينة تعرضت لأضرار كلية أو جزئية.

وأشار إلى أن هناك أضرار طالت ما يزيد عن 100 متر طولي من شبكات المياه مما يجعل عملية إيصال المياه لكافة المناطق مستحيلا.

وأكد أن عدم توفر المياه بكميات كافية يقود إلى انتشار الأوبئة والأمراض خاصة الأمراض الجلدية.

وفي سياق منفصل أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين توسيع المنطقة الإنسانية في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إن "الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع المنطقة الإنسانية في المواصي، وتشمل المستشفيات الميدانية التي تم إنشاؤها منذ اندلاع الحرب ومراكز الإيواء وإمدادات الغذاء والمياه والأدوية والمعدات الطبية التي تم إدخالها بالتنسيق مع المجتمع الدولي".

وأضاف البيان: "سيواصل جيش الدفاع العمل لتحقيق أهداف الحرب ومنها تفكيك حماس وإعادة كافة المختطفين".