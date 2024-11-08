العالم اليوم - "سابقة" تحدث في البيت الأبيض.. بطلتها زوجة جيه دي فانس

انتم الان تتابعون خبر "سابقة" تحدث في البيت الأبيض.. بطلتها زوجة جيه دي فانس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:23 صباحاً - من المقرر أن تصبح أوشا فانس زوجة المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، أول "سيدة ثانية" أميركية من أصل هندي في البيت الأبيض.

وتزوجت المحامية أوشا فانس من جيه دي منذ عام 2014 ولديهما 3 أطفال ابنان، إيوان، 6 أعوام، وفيفيك، 4 أعوام، وابنة، ميرابل، 2 أعوام.

قبل كلية الحقوق، حصلت فانس على درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة ييل ودرجة الماجستير في الفلسفة من جامعة كامبريدج.

من هو جي دي فانس؟