نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الروسي: الأوكرانيون يتحولون إلى وقود للمدافع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمة في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" اليوم الخميس، بأنه يتم تحويل المواطنين الأوكرانيين إلى وقود للمدافع، حيث يتم تدريبهم بشكل دنيء ضد الروس.

وأضاف: "يجد خصومنا طرقا وأدوات جديدة، ويحاولون التخلص منا، والآن كأداة لذلك يستخدمون أوكرانيا والأوكرانيين الذين تم تدريبهم بشكل دنيء ضد الروس، ويحولونهم أساسا إلى وقود للمدافع".

وأشار بوتين أيضا إلى أن كل هذا يتم بالتزامن مع محادثة حول الخيار الأوروبي.

وأضاف الرئيس الروسي "يا له من خيار، نحن بالتأكيد لسنا بحاجة إلى ذلك، سنحمي أنفسنا وشعبنا، ولا ينبغي لأحد أن يكون لديه أي أوهام بشأن هذا، لا يقتصر دور روسيا على الدفاع عن نفسها والحفاظ على نفسها، إن وجودها هو مفتاح التطور الناجح للعالم. وجود روسيا في حد ذاته هو ضمانة لاحتفاظ العالم بتعدد ألوانه وتنوعه وتعقيده، وهذا هو مفتاح التنمية الناجحة".

وأضاف: "والآن أستطيع أن أخبركم أن هذه ليست كلماتي. كثيرا ما يخبرني أصدقاؤنا من جميع مناطق العالم بذلك. أنا لا أبالغ في أي شيء. وأكرر نحن لا نفرض شيئا على أحد ولن نفعل ذلك أبدا. نحن لا نريد ذلك، ولا أحد يحتاج ذلك".

وأكد بوتين أن روسيا الاتحادية تسترشد بقيمها ومصالحها وأفكارها حول ما ينبغي أن يكون، والتي تتعزز في هويتها وتاريخها وثقافتها.

وقال: "نحن مستعدون دائما للحوار البناء مع الجميع، ومن يحترمون ثقافتهم وتقاليدهم ليس لديهم الحق في عدم معاملة الآخرين بنفس الاحترام، ومن يحاول إجبار الآخرين على التصرف بشكل غير لائق يمرغ دائمًا جذوره وحضارته وثقافته في الوحل، وهذا ما نلاحظه".