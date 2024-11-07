بوتين يهنئ ترامب بانتخابه رئيسًا للولايات المتحدة

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس عن تهنئته لدونالد ترامب إثر انتخابه رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بوتين على هامش "منتدى فالداي الدولي للحوار" إنه مستعد لإجراء حوار مع ترامب.

وأكد الرئيس الروسي أن موسكو مستعدة للعمل مع أي رئيس أمريكي يثق به الشعب الأمريكي، مشيرا إلى أن تصريحات ترامب خلال حملته الانتخابية "تستحق الاهتمام".

كما أعرب بوتين عن إعجابه بتصرف ترامب أثناء محاولة الاغتيال التي تعرض لها، لافتا إلى أنه "رجل شجاع".

وأوضح بوتين أن ترامب تعرض للمطاردة والمضايقة خلال فترته الرئاسية الأولى، ما جعله خائفا من اتخاذ أي خطوة.

ويوم الأربعاء، أُعلن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، على الرغم من التوقعات القائلة بصراع طويل ومكثف في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفقا لعدد من المصادر الإخبارية الرائدة التي تتنبأ بالنتائج، وهو فاز في جميع الولايات الرئيسية، ثم خاطب أنصاره في فلوريدا وأعلن فوزه.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، فاز ترامب بـ 295 صوتا انتخابيا متجاوزا الـ270 صوتا المطلوبة. كما تم اختياره مثابة الفائز من قبل صحيفة "أمريكان هيل" والمقر الرئيسي لخدمة التنبؤ بنتائج الانتخابات، وعرضت مجلة "تايم" دونالد ترامب خلال خطاب الفوز الذي ألقاه على غلاف عددها الثاني في نوفمبر.