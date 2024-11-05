عاجل - الانتخابات الأمريكية لحظة بلحظة...ترامب على أعتاب إنجاز تاريخي

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أحمد جودة - القاهرة - تشير التقارير الأولية إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024. وفقًا لمواقع المراهنات، ارتفعت احتمالات فوز ترامب إلى نحو 62% مقابل 38% لمنافسته كامالا هاريس، وذلك بعد ساعات قليلة من فتح صناديق الاقتراع.

من الجدير بالذكر أن نتائج الانتخابات في الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا، أريزونا، وجورجيا ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد الفائز النهائي. تُظهر المؤشرات الأولية تقدمًا طفيفًا لترامب في بعض هذه الولايات، مما يزيد من احتمالية فوزه.

على الرغم من هذه المؤشرات، من المتوقع أن تستغرق عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية عدة أيام، خاصة في ظل التقارب الشديد بين المرشحين. قد يؤدي ذلك إلى تأخير في إعلان الفائز الرسمي بالانتخابات.

من المهم متابعة المصادر الرسمية ووسائل الإعلام الموثوقة للحصول على أحدث المعلومات حول نتائج الانتخابات وتطوراتها.

أبرز المعلومات عن المرشح دونالد ترامب

دونالد ترامب، الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة، يسعى حاليًا للعودة إلى البيت الأبيض من خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024. أعلن ترامب عن ترشحه رسميًا في 15 نوفمبر 2022، مؤكدًا عزمه على استعادة الرئاسة.

في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي عُقد في يوليو 2024 بمدينة ميلووكي، تم ترشيح ترامب رسميًا لتمثيل الحزب في الانتخابات المقبلة. كما اختار السناتور جيه دي فانس من ولاية أوهايو ليكون نائبًا له في الحملة الانتخابية.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب يواجه عدة تحديات قانونية، حيث تم توجيه أربع لوائح اتهام جنائية ضده، تشمل 91 تهمة. على الرغم من ذلك، يواصل حملته الانتخابية بقوة، مؤكدًا أن هذه التهم لن تعيقه عن السعي للعودة إلى الرئاسة.

في 13 يوليو 2024، تعرض ترامب لمحاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي، حيث أصيب بجروح طفيفة في أذنه اليمنى. تمكن جهاز الخدمة السرية من تحييد المهاجم في موقع الحادث.

مع اقتراب موعد الانتخابات في 5 نوفمبر 2024، تظل المنافسة محتدمة بين ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس. من المتوقع أن تلعب الولايات المتأرجحة دورًا حاسمًا في تحديد الفائز بالانتخابات.