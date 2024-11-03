العالم اليوم - لـ6 أشهر.. إسرائيل ستلاحق حماس بـ"خطة الجنرالات"

انتم الان تتابعون خبر لـ6 أشهر.. إسرائيل ستلاحق حماس بـ"خطة الجنرالات" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 نوفمبر 2024 02:30 مساءً - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الاسرائيلي ينفذ فعليا على الأرض ما يسمى "بخطة الجنرالات" حيث أنشأ محورا جديدا على عرض القطاع في الشمال يفصل جباليا ومحيطها عن مدينة غزة.

فيما نقلت الصحيفة عن الجيش تقديراته بأن القضاء على حركة حماس في شمالي قطاع غزة قد يستغرق 6 أشهر. ما هي "خطة الجنرالات"؟ هي خطة عسكرية اقترحها الجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي غيورا آيلاند على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتبناها عدد من جنرالات الجيش لذلك سميت بهذا الاسم. وُضعت الخطة في سبتمبر الماضي، بهدف تهجير سكان شمال قطاع غزة قسرا، وذلك بفرض حصار كامل على المنطقة، بما في ذلك منع دخول المساعدات الإنسانية.

بعدها يتم تحويل شمال القطاع إلى "منطقة عسكرية مغلقة" بهدف القضاء بشكل كامل على أي وجود لحركة حماس في المنطقة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر لـ6 أشهر.. إسرائيل ستلاحق حماس بـ"خطة الجنرالات" .. في رعاية الله وحفظة