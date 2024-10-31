العالم اليوم - استقرار أسعار النفط بعد ارتفاع الطلب على الوقود في أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - استقرت أسعار النفط، الخميس، بعد صعودها في اليوم السابق، مدفوعة بارتفاع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة بشكل أكبر من المتوقع مع تقارير تفيد بأن تحالف أوبك+ قد يرجئ زيادة مخططا لها لمستويات الإنتاج.

وتنتظر الأسواق نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر مع ترقب إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات إلى 72.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 1009 بتوقيت غرينتش فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا 68.78 دولار للبرميل، محققين مكاسب طفيفة.

وارتفعت العقود الآجلة للخامين القياسيين بأكثر من اثنين بالمئة أمس الأربعاء.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت على نحو غير متوقع في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر إلى أدنى مستوى في عامين، كما شهدت مخزونات الخام انخفاضا مفاجئا وسط تراجع الواردات.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل في فوجيتومي سيكيورتيز لوكالة رويترز: "الانخفاض المفاجئ في مخزونات البنزين قدم فرصة شراء في وقت بدا فيه الطلب أقوى من التوقعات".

وتلقت الأسعار دفعة إضافية بسبب تأجيل محتمل من جانب أوبك+ لزيادة مخطط لها لمستويات إنتاج النفط في ديسمبر لمدة شهر أو أكثر بسبب المخاوف المتعلقة بضعف الطلب على النفط وارتفاع الإمدادات.

وتوسعت أنشطة التصنيع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في أكتوبر للمرة الأولى منذ ستة أشهر مما يشير إلى أن إجراءات التحفيز بدأت تؤتي ثمارها.

وتراجعت العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من ستة بالمئة يوم الاثنين مع تراجع مخاطر تورط إيران مباشرة في صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط فيما يسعى مفاوضون في الوقت الراهن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان وغزة.

وقال أولي هانسن رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك إنه مع تراجع مخاوف اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، تتجه أنظار السوق مجددا نحو توقعات بتدهور توازنات النفط العالمية في 2025 إذ من المتوقع أن يزيد الإمداد عن الطلب.