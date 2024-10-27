جيش الاحتلال: مقتل 4 جنود في معارك بجنوب لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنّ أربعة جنود إسرائيليين قُتِلوا في جنوب لبنان، حيث تخوض إسرائيل قتالًا مع حزب الله اللبناني، بحسب وكالة "رويترز".

من جهته، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف قوة مُشاة إسرائيلية في بلدة حولا بصاروخٍ موجّهٍ، وأوقعوهم بين قتيلٍ وجريح.

وقال حزب الله، في بيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدفنا قوة مُشاة إسرائيلية في بلدة حولا بصاروخ موجّه، وأوقعناهم بين قتيل وجريح".