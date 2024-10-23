العالم اليوم - "بارجو" لخدمات التوصيل السريع تطلق أعمالها في مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - قالت شركة بارجو الجنوب أفريقية المتخصصة في خدمات التوصيل السريع إنها أطلقت خدماتها في مصر، مضيفة نحو 350 نقطة استلام إضافية بعد تجربة ناجحة لاختبار السوق في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لارس فيول لوكالة رويترز هذا الشهر إن الشركة تستكشف التوسع في بقية أنحاء أفريقيا. وتختبر بارجو السوق المصرية منذ العام الماضي من خلال 150 نقطة استلام. ويعني الإطلاق أنها ستمتلك الآن أكثر من 500 نقطة استلام في البلاد، حيث تقول الشركة إنها تخطط للتوسع إلى سبعة آلاف نقطة في جميع أنحاء أفريقيا بحلول عام 2026.

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