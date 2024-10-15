نتنياهو: نحتاج إلى القوة والخداع والمساعدة الإلهية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - التقى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، وفدا من حاخامات حاباد، وقال: "إن إسرائيل بحاجة إلى القوة والمكر والمساعدة الإلهية".

وأضاف: الحرب شيء طويل، وهي ليست خطة كما تظن. هناك أيام أفضل وهناك أيام ليست جيدة، لكن الشيء الرئيسي هو السعي لتحقيق النصر".

وفي وقت سابق، علق مكتب نتنياهو على ما تردد نقلا عن الرئيس الامريكي جو بايدن بأن ادارته لن تدعم اي ضربة موجهة الى المنشآت النووية الإيرانية.

وذكر مكتب نتنياهو وفقا لما نقلته وسائل الاعلام العبرية ما مفاده “نستمع لآراء الإدارة الأمريكية لكن سنتخذ قراراتنا على أساس مصالح إسرائيل ”

وذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الاثنين نقلا عن مسؤولين مطلعين على الأمر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة أن إسرائيل مستعدة لضرب أهداف عسكرية إيرانية وليس أهدافا نووية أو نفطية.

وأوضحت الصحيفة الامريكية أنه عندما تحدث بايدن ونتنياهو في أول مكالمة بينهما منذ أكثر من سبعة أسابيع وبعد أشهر من التوترات المتصاعدة بين الرجلين، قال نتنياهو إنه يخطط لاستهداف البنية التحتية العسكرية في إيران، وفقا لمسؤول أمريكي ومسؤول مطلع على الأمر.

وقال المسؤول المطلع على الأمر إن "الإجراء الانتقامي سيكون مدروسا لتجنب تصور التدخل السياسي في الانتخابات الأمريكية، وهو ما يشير إلى فهم نتنياهو بأن نطاق الضربة الإسرائيلية لديه القدرة على إعادة تشكيل السباق الرئاسي".