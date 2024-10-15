العالم اليوم - حزب الله يتهم إسرائيل بإطلاق صواريخ محشوة بـ"قنابل عنقودية"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:25 مساءً - اتهم حزب الله، الثلاثاء، إسرائيل بإطلاق صواريخ محشوة بـ"قنابل عنقودية" على ثلاثة مواقع جنوبي لبنان.

وجاء في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله، أن إسرائيل أقدمت "الثلاثاء ما بين الساعة 12:30 والساعة 02:00 ظهرا على رماية صواريخ محشوة بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا".

وأوضح البيان أن إسرائيل أطلقت هذه الصواريخ على وادي الخنازير في وادي الحجير وخلة راج ما بين بلدة علمان وبلدة دير سريان وشرق بلدة علمان باتجاه الأحراش.

وأضاف: "إن هذه الجريمة الهمجية والتي تضاف إلى سلسلة جرائمه ضدّ الشعبين اللبناني والفلسطيني تؤكد عجزه الفاضح في ميدان المواجهة المباشرة.. وكذلك استهتاره الفاضح بكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية لا سيما في زمن الحرب".

وطالب حزب الله "الجهات ذات الصلة في لبنان والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بإدانة هذه الجريمة النكراء بكل المقاييس خاصة لما لها من أثار سلبية بعيدة المدى على المدنيين".

ولم يصدر حتى الآن تعليق من الجانب الإسرائيلي على هذه الادعاءات.

وينصب تركيز العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان حتى الآن على سهل البقاع في الشرق والضاحية الجنوبية لبيروت وعلى الجنوب.

وتجدد الصراع بين إسرائيل وحزب الله منذ عام عندما بادرت الجماعة بإطلاق صواريخ على إسرائيل دعما لحركة حماس في بداية حرب غزة.