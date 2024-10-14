المقاومة الفلسطينية تعرض مشاهد لاستهداف سرية صهيونية
عرضت "كتائب القسّام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، مشاهد لإيقاع سرية (مشاة ميكانيكي) تابعة لجيش العدو الصهيوني ، في كمين محكم شرق معسكر جباليا، شمالي قطاع غزة، أسفرت عن قتلى وجرحى بصفوف جنود العدو.
وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أظهرت المشاهد مراحل عملية تجهيز الكمين، على يد عدد من مقاتلي كتائب القسام، وقد انقسمت إلى ثلاث مجموعات، "مجموعة الإسناد وتثبيت الهدف، ومجموعة الإطباق على الهدف، ومجموعة قطع النجدات".
ووثقت لحظة تنفيذ الكمين، من إطلاق عبوة الشواظ، إلى اانفجار العبوات بالجيبات الصهيونية التي تقل جنود العدو، وملاحقة الجنود الذين اختبؤوا خلف جيب من نوع "همر"، واستهدافهم بقذيقة الياسين 105 .
كما أظهرت لحظة استهداف مقاومي القسام قوات النجدة الصهيونية، ومشاهد وصول طائرات العدو لإخلاء قتلى وجرحى الجنود الصهاينة في الكمين.
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