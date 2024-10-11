العالم اليوم - حزب الله: سنستهدف منازل حولها الجيش الإسرائيلي لمراكز عسكرية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أكتوبر 2024 11:18 مساءً - حذر حزب الله سكان مناطق في شمال إسرائيل، الجمعة، من أن منازل وقواعد عسكرية في أحياء سكنية بعضها في مدن كبرى، ستكون هدفا له.

واتهم الحزب الجيش الإسرائيلي بأنه "يتخذ منازل في بعض مناطق شمال إسرائيل مراكز تجمع لضباطه وجنوده، وكذلك تتواجد قواعده العسكرية التي تدير العدوان على لبنان داخل أحياء سكنية في مدن كبرى، مثل حيفا وطبريا وعكا".

وأضافت الجماعة المدعومة من إيران أن "هذه المنازل والقواعد العسكرية هي أهداف للقوة الصاروخية والجوية" للحزب.

وحذر حزب الله السكان من "التواجد قرب هذه التجمعات العسكرية حفاظا على حياتهم وحتى إشعار آخر".