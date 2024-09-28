نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الجيش الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال حسن نصر الله، أمين عام حزب الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي اليوم عن اغتيال حسن نصر الله، أمين عام حزب الله اللبناني، في عملية عسكرية وصفت بالنوعية. وجاء في البيان أن العملية استهدفت مواقع قيادية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، حيث تم تنفيذ الهجوم بعد جمع معلومات استخبارية دقيقة حول تحركات نصر الله.

في المقابل، لم يصدر حتى الآن أي تأكيد أو نفي رسمي من قبل حزب الله أو السلطات اللبنانية بشأن صحة هذا الخبر. يتوقع أن تكون لهذه العملية تداعيات كبيرة على الأوضاع في لبنان والمنطقة، وسط مخاوف من تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله.