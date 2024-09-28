العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن قتل عدد من قادة حزب الله

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 سبتمبر 2024 01:25 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح السبت، أنه قتل قائد الوحدة الصاروخية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، ونائبه، وعددا آخر من قادة الحزب، في غارة جوية.

وقال الجيش في بيان إنه قتل "محمد علي إسماعيل قائد وحدة الصواريخ لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه حسين أحمد إسماعيل".

وأضاف: "تم القضاء على قادة وإرهابيين آخرين في حزب الله معهما".

وجاء في البيان أن محمد علي إسماعيل "كان مسؤولا عن العديد من الأعمال الإرهابية، من بينها إطلاق الصواريخ باتجاه أراضي إسرائيل، وإطلاق صاروخ أرض أرض باتجاه وسط إسرائيل الأربعاء".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل أيضا إبراهيم محمد قبيسي، و"مسؤولين كبار آخرين في منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله".

ولم يؤكد حزب الله أو ينفي الإعلان الإسرائيلي بشأن القادة.