نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سنغافورة تجهّز جيشها بغواصات جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر موقع Naval News أن سنغافورة جهّزت سلاح بحريتها بغواصتين جديدتين من نوع Invincible.

وجاء في منشور على الموقع: "يوم الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري أقيمت احتفالية خصصت لتسليم سلاح البحرية السنغافوري غواصتين من فئة Invincible، في قاعدة شانغي البحرية، وحضرها رئيس وزراء ووزير دفاع سنغافورة. تم تصنيع الغواصتين في حوض بناء السفن التابع لشركة TKMS الألمانية في كيل".

وأشار الموقع إلى أن سنغافورة طلبت من شركة TKMS أول غواصتين من نوع Invincible عام 2013، وعام 2017 طلبت غواصتين إضافيتين من نفس النوع، وعام 2019 تم إنزال أول غواصة منها إلى المياه.

يبلغ طول الغواصة 70 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه 2200 طن، ويمكنها نقل طاقم من 28 شخصا، والحركة بسرعة 15 عقدة بحرية، كما جهّزت بمنصات لإطلاق الصواريخ المضادة للسفن والطوربيدات من عيار 533 ملم