نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صعوبات عديدة تواجه النازحين من جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع تصاعد حدة الغارات الإسرائيلية على البلدات الجنوبية في لبنان، يجد مئات الآلاف من اللبنانيين أنفسهم مجبرين على النزوح من منازلهم بحثًا عن الأمان. وفي ظل تزايد الضربات الجوية والتدمير المستمر للبنى التحتية، تواجه العائلات النازحة تحديات كبرى في تأمين احتياجاتها الأساسية من مأوى، طعام، وأدوية.

أبرز الصعوبات التي يواجهها النازحون تتمثل في نقص الأماكن الآمنة لاستقبالهم، حيث تكتظ المدارس والمراكز المجتمعية بالنازحين الذين يفترشون الأرض ويعيشون في ظروف صعبة. إلى جانب ذلك، يعاني العديد من النازحين من نقص حاد في الإمدادات الغذائية والأدوية الضرورية، خاصة في ظل إغلاق العديد من الطرقات المؤدية إلى المناطق الجنوبية التي تتعرض لقصف مستمر.

كما تبرز مشكلة توفير الرعاية الصحية، إذ إن المستشفيات والمراكز الصحية التي كانت تخدم المناطق الجنوبية لم تعد قادرة على تلبية الطلب المتزايد على العلاج، مما يزيد من معاناة النازحين، خاصةً الأطفال وكبار السن. بالإضافة إلى ذلك، يعاني النازحون من صعوبة الوصول إلى مصادر مياه نظيفة وكهرباء، مما يفاقم من أوضاعهم الإنسانية المتدهورة.

في ظل هذه التحديات، تواصل المنظمات الإنسانية المحلية والدولية تقديم المساعدة، إلا أن حجم الاحتياجات يتجاوز الإمكانيات المتاحة حاليًا، مما يضع النازحين في مواجهة أوضاع معيشية قاسية.