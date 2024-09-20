نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض يعلق على إلقاء جثامين فلسطينيين من فوق مبنى بأيدي جنود إسرائيليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض جون كيربي، الجمعة، المقاطع المصورة لجنود إسرائيليين يلقون جثامين فلسطينيين من فوق سطح بناية بالضفة الغربية المحتلة، بأنه سلوك "مروع"، مشيرًا إلى أن واشنطن ضغطت على تل أبيب للحصول على مزيد من التفاصيل.

وقال كيربي للصحافيين: "شاهدنا هذا الفيديو، ووجدناه مزعجًا للغاية، وإذا ثبتت صحته، فإنه يُظهر بشكل واضح قيام جنود بسلوك مروع".

وأشار إلى أن المسؤولين الأميركيين "تواصلوا على الفور" مع نظرائهم الإسرائيليين بشأن الحادثة، مضيفًا: "ضغطنا عليهم للحصول على مزيد من التفاصيل، وقد طمأنونا أنهم سيفتحون تحقيقًا في هذا الأمر، وسيكون هناك محاسبة مناسبة إذا استدعى الأمر ذلك".

وشدد على حرص الولايات المتحدة على "معرفة نتائج تحقيق القوات الإسرائيلية، وكما هو الحال دائمًا، نتوقع أن يتم التحقيق بدقة وشفافية".

وأظهرت المقاطع، التي بدأت في الانتشار على الإنترنت، الخميس، 3 جنود إسرائيليين على سطح بناية في بلدة قباطية، وهم يسحبون جثامين، ويدفعونها ويرمونها، وفي إحدى الحالات يركلونها بأرجلهم من على سطح البناية.

وقال زكريا زكارنة، وهو عم أحد الضحايا، إنه "رأى ما حدث"، مضيفًا لوكالة "رويترز"، أن "جنودًا إسرائيليين صعدوا إلى السطح بعد قتل الفلسطينيين".

وتابع: "حاولوا الوصول لهم بجرافات الاحتلال، لكن لم يستطيعوا، وحملوهم ودفعوهم على الأرض من الطابق الثاني، هذا مؤلم ومحزن، لكن ليس بيدي شيء".

وتأكدت وكالة "رويترز" من أن الموقع الذي ظهر في المقاطع المصورة هو بلدة قباطية، كما تسنى لها التأكد من تاريخ الواقعة من روايات الشهود ومقاطع أخرى صورتها مؤسسات إخبارية فلسطينية تظهر المشاهد ذاتها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، الجمعة، فتح تحقيق بشأن ما أظهرته المقاطع المصورة لجنودها، وهم يدفعون جثامين الضحايا الفلسطينيين.