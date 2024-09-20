نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة اللبنانية: مقتل 12 شخصًا وجرح 66 آخرين جراء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 12 شخصا وجرح 66 آخرين في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، في حصيلة يرجح ارتفاعها.

وتعمل سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني والصليب الأحمر، على نقل المصابين من مكان القصف.

وأكدت مراسلة RT وجود مفقودين بينهم أطفال جراء الغارة الإسرائيلية.

ويتكون المبنى المستهدف من 6 طوابق، وقد انهار بالكامل جراء الهجوم الإسرائيلي كما تضرر عدد من المباني المجاورة.

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المستهدف من الغارة التي نفذها الجيش على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت يوم الجمعة، هو قائد وحدة العمليات الخاصة في حزب الله إبراهيم عقيل.

وذكرت أن الغارة على الضاحية الجنوبية استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله.

ومن جهته، قال ‏نائب في البرلمان اللبناني عن "حزب الله" إنه لا توجد معلومات بعد عن الشخصية التي استهدفها الجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومصيرها.