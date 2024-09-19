آيكوم اليابانية: أوقفنا مبيعات أجهزة البيجر المنفجرة منذ 10 سنوات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 سبتمبر 2024 06:35 صباحاً - قالت شركة آيكوم اليابانية لتصنيع معدات الاتصال اللاسلكية، اليوم الخميس، إنها تنظر في الحقائق المتعلقة بالتقارير الإخبارية التي تحدثت عن انفجار أجهزة اتصال لاسلكية تحمل شعارها في لبنان.

وانفجرت أجهزة اتصال لاسلكية محمولة يستخدمها حزب الله، أمس، في جنوب لبنان، غداة وقوع انفجارات مماثلة في أجهزة اتصال لاسلكي تعرف باسم (بيجر).

وأظهرت صور لأجهزة الاتصال التي انفجرت لوحة داخلية مكتوب عليها "آيكوم" و"صنع في اليابان".

وفي إطار سير التحقيقات، قالت "آيكوم" اليابانية إنّ جميع منتجاتها المصدرة إلى الخارج تخضع لعملية تنظيمية صارمة وضعتها الحكومة، مؤكدة أنه لا يمكن تأكيد ما إذا كانت الشركة شحنت منتجًا لاسلكيًا مرتبطًا بانفجارات لبنان.

وذكرت أن البطاريات اللازمة لتشغيل الجهاز، الذي جرى إيقاف مبيعاته منذ نحو 10 سنوات، تم إيقافها أيضًا.

وانفجرت أجهزة اتصال لاسلكية محمولة يستخدمها حزب الله، أمس، في جنوب لبنان، غداة وقوع انفجارات مماثلة في أجهزة اتصال لاسلكي تعرف باسم (بيجر).