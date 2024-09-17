كيف اخترقت إسرائيل أجهزة البيجر Pager التابعة لحزب الله؟

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أحمد جودة - القاهرة - أصيب أكثر من 1000 من أعضاء حزب الله بجروح بالغة في كل من جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الثلاثاء، في تفجير أجهزة اتصال محمولة البيجر Pager تابعة للحزب، حسب رويترز.

وقال مسؤول في «حزب الله» لوكالة «أسوشيتد برس» إن الانفجارات كانت نتيجة عملية أمنية استهدفت أجهزة Pager.

وأضاف أن إسرائيل تقف وراء هذا الحادث، مشيرًا إلى أن أجهزة النداء الجديدة التي كان يحملها أعضاء حزب الله كانت تحتوي على بطاريات ليثيوم انفجرت على ما يبدو.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن أجهزة «بيجر Pager» التي انفجرت اليوم في لبنان اشتراها حزب الله في الأشهر الأخيرة، بعد اندلاع الحرب على غزة، وهي من من أحدث طراز.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن بعض أفراد حزب الله لاحظوا ارتفاع درجة حرارة هذه الأجهزة قبل انفجارها وتمكنوا من التخلص منها في الوقت المناسب.

كيف اخترقت إسرائيل أجهزة «بيجر» Pager؟

وفقًا للمعلومات الأولية، ربما كان خرق يوم الثلاثاء بسبب ارتفاع درجة حرارة بطارية الجهاز وانفجارها.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها قناة LBCI، تشير التقارير الأولية، إلى أن خادم أجهزة «بيجر» Pager تعرض للاختراق، ما أدى إلى تثبيت برنامج «نصي»script تسبب في زيادة التحميل over load.

ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى ارتفاع درجة حرارة بطارية الليثيوم، والتي انفجرت بعد ذلك. ويمكن أن يتفاوت الضرر المادي الذي لحق بمستخدم الجهاز من شديد إلى طفيف، اعتمادًا على المنطقة التي تلامس الجهاز.

كيف تنفجر بطاريات الليثيوم؟

ويمكن لبطاريات الليثيوم، عند ارتفاع درجة حرارتها، أن تصدر دخانًا وتذوب وحتى تشتعل. ويمكن أن تحترق بطاريات الليثيوم عند 590 درجة مئوية.

وتُستخدم بطاريات الليثيوم القابلة لإعادة الشحن في المنتجات الاستهلاكية، من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى السيارات الكهربائية.

ما هي أجهزة البيجر Pager؟

جهاز البيجر Pager هو جهاز إلكتروني صغير يستخدم لتلقي الرسائل النصية أو الإشعارات دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

وشاع استخدام البيجر Pager في تسعينات القرن الماضي، ثم تقلص استخدامه تدريجيًا مع ظهور الهواتف المتحركة، حتى لم يعد يستخدم إلا في الحالات النادرة وفي مناطق يضعف فيها (أو لا يصلها) بث الهاتف المحمول.

كما ظل جهاز النداء «بيجرأو البليب Bleep/Bleeper/Pager» مستخدما في بعض المستشفيات، إذ يكتفي الأطباء بالتواصل عبر هذا الجهاز الصغير، ويستدعي بعضهم بعضا تفاديا للصخب الذي تحدثه المكالمات الهاتفية، وحتى لا تؤثر ذبذبات الهواتف المتحركة على الأجهزة الطبية الموجودة في تلك المستشفيات.

كما أن جهاز النداء هذا لا يزال مستخدما لدى بعض القوات الأمنية والعسكرية، تفاديا لعمليات الاختراق، ومن بينها حزب الله اللبناني.

كيف تعمل أجهزة «بيجر» Pager؟

يعمل الجهاز بصورة بسيطة، إذ يقوم المستخدمون بإدخال رمز على الجهاز، والذي يتم نقله إلى مركز استقبال أو نظام يقوم ببعث إشعار إلى الجهاز. يمكن للجهاز عرض الرسائل النصية أو إشعارات قصيرة، وفي بعض الأنواع يمكن الرد على الرسائل أو الاتصال برقم محدد.