أعضاء في الكونجرس الأمريكي يدعون لضمان الحماية الرئاسية لترامب

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أحمد جودة - القاهرة - دعت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري إلى تأمين حماية المرشح للرئاسة دونالد ترامب بنفس المستوى المتوفر للرئيس الأمريكي الحالي.

وأشار المشرعون في الرسالة، التي وقع عليها 8 أعضاء في الكونجرس، إلى نقص الموارد المستخدمة لحماية ترامب من قبل جهاز الخدمة السرية.

ودعا المشرعون جهاز الخدمة السرية لحضور جلسة استماع أمام الكونجرس بحلول يوم 27 سبتمبر الجاري بشأن محاولة اغتيال ترامب، وإطلاعهم على الإجراءات التي يعتزم الجهاز اتخاذها من أجل ضمان حماية ترامب مستقبلا.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي قد أعلن أنه فتح تحقيقا في المحاولة المحتملة لاغتيال دونالد ترامب في أعقاب حادث إطلاق النار بالقرب من نادي الغولف التابع لترامب في ولاية فلوريدا، يوم 15 سبتمبر الجاري، حيث أطلقت الخدمة السرية النار على مسلح رصدته بالقرب من النادي. ولم يسفر الحادث عن إصابة ترامب بأي أذى.

وتبين في وقت لاحق أن الرجل المسلح الذي كان مختبئا بالقرب من نادي ترامب للغولف، من النشطاء المعارضين لترامب.

وجدير بالذكر أن ترامب كان قد تعرض لإطلاق النار في ولاية بنسلفانيا في يوليو الماضي، حيث أصيب المرشح للرئاسة الأمريكية بجروح طفيفة في حادث أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.