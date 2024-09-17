نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيادي حوثي: مستعدون لإرسال آلاف المقاتلين لدعم حزب الله ضد إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن القيادي الحوثي نصر الدين عامر، الثلاثاء، استعداد جماعته لإرسال مئات الآلاف من المقاتلين لدعم حزب الله اللبناني في حال اتساع المواجهة مع إسرائيل. وأضاف أن الحوثيين لا يزالون في طور توسيع قدراتهم على استهداف أي موقع داخل إسرائيل.

وأشار عامر إلى أن الصاروخ الذي أطلقته جماعته مؤخرًا على إسرائيل لم يكن ردًا على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ميناء الحديدة، بل هو جزء من التصعيد المستمر الذي تسعى الجماعة من خلاله إلى زيادة نطاق عملياتها ضد إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الأحد عن سقوط صاروخ أُطلق من اليمن في منطقة مفتوحة وسط البلاد، وقال في بيان: "الصاروخ أُطلق من جهة الشرق وسقط في منطقة مفتوحة".

بدوره، صرح زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أن الصاروخ الذي أُطلق كان يتمتع بتقنية عالية وقطع مسافة بلغت 2040 كلم، مؤكدًا أن العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد "لنصرة الشعب الفلسطيني" وأن المزيد من العمليات قادمة.

في سياق متصل، أشادت حركة حماس بالعملية الحوثية، مؤكدة في بيان أن إسرائيل لن تحظى بالأمن ما لم توقف عدوانها على غزة، وأن إطلاق الصاروخ يُعتبر "ردًا طبيعيًا" على الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.