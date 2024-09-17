نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلينكن في مصر لبحث التهدئة في غزة في زيارته العاشرة للمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، سيصل إلى القاهرة اليوم ضمن جولته العاشرة إلى المنطقة منذ بدء حرب غزة. تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتهدئة الوضع المتأزم في القطاع.

وكشفت مصادر أميركية أن المحادثات بين بلينكن والمسؤولين المصريين ستركز على عدة ملفات رئيسية، أبرزها الجهود المبذولة لتذليل الخلافات حول محور فيلادلفيا، وهو الشريط الحدودي بين غزة ومصر، بالإضافة إلى مناقشة فرص إتمام صفقة تبادل أسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، التي تشكل جزءًا مهمًا من الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار.

زيارة بلينكن تأتي في ظل تصاعد العنف واستمرار المواجهات، مما يزيد من أهمية تعزيز دور الوساطة المصرية في التوصل إلى حلول تساهم في تخفيف التصعيد الإقليمي وفتح المجال أمام تسوية طويلة الأمد.