البيت الأبيض: بايدن يجري اتصالًا هاتفيًا بترامب بعد محاولة الاغتيال

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا بالمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب، وذلك بعد يوم من محاولة اغتيال تعرض لها الأخير في ولاية فلوريدا.

وذكر البيت الأبيض - في بيان له، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - أن الرئيس بايدن أجرى محادثة ودية مع ترامب، حيث أعرب بايدن عن ارتياحه لأن الرئيس السابق في أمان.

وفي المقابل، صرح ترامب - في بيان صادر عن حملته - بأن "المكالمة ركزت على مسألة حماية الخدمة السرية".

وكان ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية قد تعرض أمس الأول خلال تواجده في ناد للجولف بولاية فلوريدا إلى محاولة اغتيال من قبل أحد الأشخاص والذي تم توقيفه "كمشتبه فيه".